Das Kulturhaus Caserne bietet im Innenhof auch in der zweiten Woche vom 23. bis 26. Juli ein spannendes Open-Air-Kino-Programm. Filmbeginn ist jeweils um 21.30 Uhr.

Am Donnerstag, 23. Juli, läuft „Das perfekte Geheimnis“, eine deutsche Komödie mit Starbesetzung über Lügen, Geheimnisse und deren Folgen.

„Undine“, der neue Film von Christian Petzold mit dem mehrfach ausgezeichneten Schauspiel-Ensemble Paula Beer und Franz Rogowski, wird als Premiere in Friedrichshafen am Freitag, 24. Juli, gezeigt. Es ist eine Neuinterpretation des Mythos der geheimnisvollen Wasserfrau Undine, die nur durch die Liebe eines Menschen ein irdisches Leben führen kann. Die Dokumentation „Das geheime Leben der Bäume“ gibt am Samstag, 25. Juli, einen unbekannten Einblick in die Kommunikation innerhalb des Waldes und die Bedeutung dieses Ökosystems. Und am Sonntag, 26. Juli, ist mit den „Bluesbrothers“ ein Klassiker zu sehen.

Tickets kosten im Vorverkauf acht, ermäßigt sechs Euro, an der Abendkasse einen Euro mehr.