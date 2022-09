Und täglich grüßt der Zeitungsmann

Wer abends relativ früh seine Kinder ins Bett bringt und dann direkt mit ihnen einschläft, sollte sich nicht wundern, wenn er am nächsten Morgen recht zeitig mit ausgeprägtem Gefühl der Ausgeschlafenheit erwacht. Meiner Frau und mir ging es neulich so, weshalb wir beschlossen, einfach mal ein bissle früher in den Tag zu starten, uns mit Kaffeetassen in der Hand bei lauen Sommertemperaturen aufs Trepple vor die Haustür zu setzen und die Ruhe des Morgens zu genießen. Das war so gegen 3 Uhr.

Und weil das gerade die Zeit ist, zu der uns allmorgendlich die „Schwäbische“ zugestellt wird, malten wir uns aus, wie heftig wohl der Adrenalinschub des Zustellers ausfallen würde, wenn er mitten in der Nacht ums Haus herumginge und dort zwei Kaffee schlürfenden Gestalten quasi in die Arme liefe. „Wunderschönen guten Morgen!“

Als dann tatsächlich das Knarren des Gartentürchens die Ankunft des Zeitungsmannes verkündete, beeilten wir uns, nach drinnen zu gelangen, die Haustür zuzuziehen, das Licht zu löschen und uns ruhig zu verhalten. So lange, bis das Knarren der Gartentür erneut ertönte. Erst dann setzten wir uns mit unseren Kaffeetassen wieder vor die Tür. Schließlich wollen wir, dass unser Zeitungsmann uns noch lange erhalten bleibt. Und weil es gerade so gut passt, schließt diese Rubrik heute mit einem herzlichen Dank an alle Zustellerinnen und Zusteller der „Schwäbischen“.