Schule unter Corona-Bedingungen: Das bedeutet Einschränkungen, Improvisation und viel Zeit alleine zu Hause vor dem Computer und Kontakte häufig nur im virtuellen Klassenzimmer. Zwei Leserinnen hat die aktuelle Berichterstattung an ihre eigene Schulzeit erinnert, die zwar unter völlig anderen Vorzeichen stand, aber auch alles andere als in geordneten Bahnen verlief.

Margarete Westerholt, geboren in 1927 in Friedrichshafen als Margarete Kehle, hatte in ihrem letzten Jahr vor dem Abitur gar keinen regulären Schulunterricht mehr, doch die Klasse sollte dennoch nicht ohne Schulabschluss abgehen. Deshalb gab es ein sogenanntes Notabitur, mit dem die jungen Frauen vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen außerhalb der Schule tatsächlich ein „Reifezeugnis“ fürs Leben bekamen.

„Nach dem schweren Luftangriff auf Friedrichshafen am 28. April 1944 wurden die Schulen geschlossen. Die Schüler wurden mit ihren Lehrern in ländliche Gegenden verlagert. Unsere Klasse 8 der Mädchenoberschule musste sich in Lautlingen bei Ebingen einfinden. Wir wurden in Familien untergebracht und versorgt. Der Unterricht fand durch unsere Lehrer in der dortigen Schule statt. Doch bald wurde durch Goebbels der ,totale Krieg’ ausgerufen. Wir bekamen eine dreiwöchige Ausbildung in Metalllehre (Sägen, Feilen und Bohren) bei einer Waagenfabrik in Ebingen, um anschließend in einer extra für uns Schülerinnen eingerichteten Maschinenhalle kriegswichtige Teile herzustellen. Ich bekam eine Revolverdrehbank zugewiesen, eingeführt wurde ich durch einen jungen polnischen Zwangsarbeiter, der uns auch immer half, wenn ein Bohrer abbrach (das galt als Wehrzersetzung!). Gruppe A arbeitete von 7 bis 13 Uhr, Gruppe B von 13 bis 20 Uhr, wöchentlich abwechselnd. Alle Teile wurden kontrolliert.

Im November 1944 erhielten wir den Stellungsbefehl zum Reichsarbeitsdienst (RAD). Jede kam in ein anderes Lager. Wir notierten die verschiedenen Adressen und starteten einen Rundbrief nach dem Klassenalphabet. So blieb der Zusammenhalt gewahrt. Ich musste mich im Schloss Neutrauchburg bei Isny melden. Ich kam in eine kleine Kameradschaft mit sechs Maiden, alle aus den verschiedensten Gebieten Deutschlands. Es war ein kalter Winter mit viel Schnee. Ich wurde als 'Heizhexe’ eingeteilt und musste die schönen Kachelöfen von den Gängen aus beheizen. Tagesprogramm: 6 Uhr antreten zum Frühsport, anschließend Flaggenhissung, Frühstück, Arbeitseinteilung. Der Arbeitsdienst fand im In- und Außendienst bei Bauern oder kinderreichen Familien statt.

Nach sechs Monaten musste man sich entscheiden, ob man die Führerinnenlaufbahn einschlagen, oder zum Kriegshilfsdienst eingezogen werden wollte. Ich entschied mich für Ersteres und wurde in ein anderes Lager versetzt – ins Schloss Hirschlatt. Da ich mich in Friedrichshafen auskannte, wurde ich mit dem Einkaufsdienst betraut. Das war natürlich toll. Doch bald rückte die französische Front näher und das Lager wurde umgehend aufgelöst. Der Krieg war vorbei! Ich konnte bei meiner Tante Unterschlupf finden.

Als im Oktober 1945 die Schulen wieder geöffnet wurden, trat unsere Klasse beinahe geschlossen an, um ein achtes Schuljahr mit Abitur zu absolvieren. Wir haben zwar mehr als ein Jahr Schulzeit verloren, aber an Erfahrung und Reife viel gewonnen. So durften wir mit Fug und Recht unser Reifezeugnis entgegennehmen.“

Maria Kunzner, die seit einigen Jahren in Friedrichshafen lebt, ist Jahrgang 1942 und hat ihre Schulzeit in Ulm verbracht. In ihrem Text bezieht sie sich auf den SZ-Bericht vom 30. Januar, in dem es um eine Jugend in der Nachkriegszeit ging. Das Plädoyer in der „Schwäbischen Zeitung“ für etwas mehr Gelassenheit angesichts der aktuellen Schulausfälle wurde mit dem Foto zweier Schulmädchen in einer Trümmerstadt nach dem Krieg bebildert.

„Neulich auf der Titelseite der SZ: ,Nichts gelernt?’ Das Bild finde ich sehr gut. Ja, so war es nach dem Krieg, viele Kinder hatten lange keine Schule. Ich bin Jahrgang Dezember 1942, die Schule war da schon offen - unter schwierigen Bedingungen.

Anbei ein Bild von damals vom Sommer 1949, ich stehe an der Seite, hatte keinen Platz mehr oben. Mein Bruder sitzt unten, viele hatten keine Schuhe an im Sommer auf dem Dorf in Sontheim/Brenz. Im Kindergarten waren wir ja viele Kinder mit zwei Kindergärtnerinnen. Auf dem Bild stehen die Kinder oben in der ersten und zweiten Reihe, die im Herbst dann eingeschult wurden. Das kann sich kaum jemand von den heutigen Erzieherinnen vorstellen. Kita gab es ja nicht, sondern man musste drei bis vier Jahre alt sein. Vorher war man zu Hause bei der Mutter, der Vater ging arbeiten. Im Frühjahr 1951 sind wir nach Ulm gezogen, da musste ich mich an neue Mitschüler und Lehrer gewöhnen. In der dritten Klasse waren wir alle nur ein halbes Jahr, dann sind wir alle in die vierte Klasse gekommen, da war Schulanfang im Frühjahr. Wir sind alle damals nur siebeneinhalb Jahre in die Schule gegangen. Das hat auch gereicht und alles ging gut. Ab 14 Jahre fing dann die Lehre schon an, da sind wir schon zum Arbeiten gegangen. Mein Bruder war 13, hat die Lehre am 1. April angefangen und am 3. April ist er 14 geworden. Wir waren drei Kinder, keines ist sitzengeblieben.

Die Schule wird heute sehr wichtig genommen, besonders die Kleinsten in der Kita, die sollen schon alles können zum Schulanfang. Auch aus uns ist was geworden im Leben, man lernt ja immer mit, denn in jeder Arbeitsstelle lernt man was. Früher machte ich die Buchhaltung mit den Büchern, am Ende mit dem Computer.“