Ein klassischer Musiker mit einem Instrument macht optisch ja mehr her als Gabriel Prokofiev mit seinem Laptop. Während das Atrium Quartett aus Russland die Bögen so energisch über die Saiten führt als wären es mähende Sensen, steht der Komponist mit unbewegtem Gesicht hinter seinem Computer. Mit den Krautrock-Pionieren Kraftwerk scheint der „Artist in Residence“ des Bodenseefestivals mehr gemein zu haben als mit Sergej Prokofiev, dessen Enkel er ist. Aber die „Klassik 2.0“, die er betreibt, führt beide Stränge weiter.

Zudem ist er der Mastermind auf der Bühne und der Entwickler dieses ungewöhnlichen Konzertformats. Vor 14 Jahren hat Prokofiev in London die Classical Club Nights aus der Taufe gehoben, und nun findet eine solche Nacht auch im Casino Kulturraum ihr Publikum. Etwa 70 Interessierte sind gekommen, im Alter von Mitte 20 bis Mitte 70. Nicht schlecht für ein Konzert, in der Neue Musik auf dem Programm steht, die gemeinhin als Kassengift gilt.

Der Komponist wird DJ

Bahnbrechend ist die Musik von Gabriel Prokofiev nicht. Aber die Idee, „konventionelle“ Musiker mit DJ-Technik und Disko-Atmosphäre zu verbinden, verschafft Komponisten von heute wieder ein Publikum. Anstatt sich von der Popmusik abhängen zu lassen, macht sich Gabriel Prokofiev ihre Arbeitsweisen zur Bedingung seiner Arbeit. So wird er zum DJ seiner eigenen Kompositionen: Gemeinsam mit dem Atrium Quartett lässt er einen Live-Remix aus Teilen seiner eigenen analogen Streichquartette entstehen. Er setzt also auf seine ursprüngliche Komposition noch eins drauf, macht dabei seine Partitur zur Collage. Die Wiederholung von Motiven und eine starke Rhythmisierung spielen dabei eine große Rolle. Das Ergebnis klingt nach einer Minimal Music, in der die kurzen Streicher-Attacken durch ihren aggressiv-einschneidenden Charakter eines verhindern: dass die Musik nach Club-Manier groovt.

Eine gefährliche und unheimliche Stimmung ist dem Abend über weite Teile eigen. Der Remix einer Streichquartett-Satzes von Anton Webern nimmt sich aus wie eine Kombination aus Bernard Hermans Musik zu Hitchcocks „Psycho“ und dem lauernden Bassmotiv von „Der weiße Hai“. Schrille Saitenakkorde des Quartetts verwandelt Prokofiev in eine Endlosschleife mit viel Hall, zum Echolot verfremdete Violinklänge machen das Casino zum akustischen Aquarium.

Drei Jahrhunderte Musikgeschichte

Konzertbestuhlung gibt es nicht. Das Publikum, organisiert sich zwischen Stehtischen und wenigen Sitzgelegenheiten, legt aber eine Aufmerksamkeit an den Tag, wie man sie von konventionellen Konzerten gewohnt ist. Und an diese Form lehnt sich das Event mit einigen elektronikfreien Werken auch an: Cellist Mathias Johansen überbrückt mit György Ligetis Sonate für Cello Solo und einem Satz aus Bachs Cello Suite in C-Dur drei Jahrhunderte Musikgeschichte.

Prokofiev ist sich durchaus nicht zu schade, auch konventionelle Clubmusik-Elemente einzuflechten. So ziehen sich rauchige Ambient-Schwaden durch Wayne Siegels Stück „Jack Daw“. Sie gönnen der furiosen Klarinettistin Caroline Wüst eine Pause von ihren sehr perkussiven und doch tänzerischen Einsätzen, die Prokofiev mit digitalen Percussion-Mustern umspielt, als hieße er Kitaro. Der Clubmusik am nächsten kommt Prokofiev, als er fünf Remixe anderer DJs verknüpft, die allesamt seine Eigenkomposition „Cello Multitracks“ aufgenommen haben. Hier treffen die an Heavy Metal erinnernden Verdichtungen von Cello-Riffs auf Beats, die auch mal tanztauglich ein Weilchen durchlaufen – bis zwei Cellomotive aneinander vorbeiwehen, als hätte ein kräftiger Wind die strenge barocke Ordnung des Kontrapunkts aus der Verankerung gerissen.

Option für die Zukunft?

Ist Gabriel Prokofievs Konzertformat eine Option für die Zukunft der klassischen Musik? Neue Publikumsschichten macht es jedenfalls neugierig. Aber kann Klassik mit digitalen Mitteln auf Dauer auch „eingeschworene“ Klassikhörer gewinnen? Gerade die Eingeschworenen wissen, dass die Neue Musik für solche Experimente schon seit der Erfindung des Computers und generell künstlicher Klangquellen offen war. Die Frage ist eher, wie die Computermöglichkeiten künftig genutzt werden. Falls der DJ hier den Komponisten ersetzt, endet die Neuproduktion beim Remix bestehender Werke. Das wäre zu kurz gesprungen. Es hieße auch, dass klassische Musik von Leuten „verarbeitet“ wird, denen bisweilen das Wissen über Strukturen klassischer Musik fehlt, und damit der sensible Umgang. Dem Komponisten wiederum wird der Computer zur Nagelprobe für die Stärke seiner Vision und seiner Handschrift. Verschwinden sie im Wust des plötzlich Machbaren, macht ihn die Maschine zum Zauberlehrling.