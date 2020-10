Über das vergangene Wochenende hat ein unbekannter Täter aus einem im Wartehäuschen der Bushaltestelle in der Gangolfstraße in Kluftern integrierten Bücherregal mehrere Bücher herausgenommen und im Freien angezündet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro, so die Polizei.

Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Immenstaad, Telefon 07545 / 17 00.