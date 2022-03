Das Heck eines auf dem Parkplatz der Bodenseeschule St. Martin im Häfler Zeisigweg abgestellten Skoda Citigo hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 6.30 Uhr, und 16 Uhr zerkratzt. Bei seiner offenbar mutwilligen Aktion richtete der Täter einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an, wie die Polizei mitteilt. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen unter der Rufnummer 07541 / 70 10 entgegen.