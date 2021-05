Einen langen Kratzer in die Motorhaube eines in der Lindenstraße geparkten Autos geritzt hat ein Unbekannter in der Zeit von Samstagabend bis Montagnachmittag. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.