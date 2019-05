Ein unbekannter Mann hat am Freitag gegen 11.50 Uhr einen Linienbus zerkratzt. Wie die Polizei schreibt, war der Mann wohl verägert darüber, dass ein Bus am Bahnhofsplatz nicht auf sein Winken hin angehalten habe. Der hierbei angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei zu dem unbekannten Täter, der beobachtet und von einem Zeugen fotografiert werden konnte, dauern an.