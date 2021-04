Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 14.45 Uhr, an einem geparkten Pkw verursacht. Der Unbekannte beschädigte laut Polizeibericht ein Rücklicht des in der Allmannsweilerstraße abgestellten Toyota und zerkratzte den Lack.