Nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch im Tannenriedweg in Friedrichshafen einen am Straßenrad geparkten VW Touran offensichtlich mutwillig zerkratzt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen.

Der verursachte Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07541/7010 entgegen.