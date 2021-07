Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagabend einen in der Appenzeller Straße in Friedrichshafen geparkten Audi A4 mutwillig zerkratzt. Laut Polizeibericht verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.