Obwohl er sich von Meersburg bis in die Kitzenwiese chauffieren ließ, hatte ein bislang unbekannter Mann offenbar nie die Absicht, seine Taxifahrt zu bezahlen, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Der Mann ließ sich unter dem Vorwand, erst noch Geld holen zu müssen, am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr zu einem Geldautomaten in die Länderöschstraße fahren und flüchtete am Zielort unvermittelt aus dem Fahrzeug. Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, hat kurze dunkle Haare und war unter anderem mit einer leichten Decke um die Schultern bekleidet.