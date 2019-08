Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Montag, 13 Uhr, und dienstag, 10 Uhr, ein Fahrrad an der Graf-Soden-Schule angezündet. Auch eine Betonwand wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.