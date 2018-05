Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.10 Uhr zwei Schottersteine gegen ein Wohnungsfenster in der Holzhalde geworfen, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Riss in der Fensterscheibe. Den dadurch angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf einige Hundert Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, teilen dies bitte dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, mit. Einklappen Ausklappen