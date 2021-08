Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Glasscheibe an einem Firmengebäude in der Adelheidstraße in Friedrichshafen beschädigt. Mutmaßlich wurde das Fenster in rund drei Metern Höhe „mit einem Wurfgegenstand“ eingeworfen, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.