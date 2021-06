Unbekannter wirft mit Flaschen, Eiern und Tomaten

Zwei Fälle von Randale aus den vergangenen Tagen beschäftigen die Polizei in Friedrichshafen. In einem Fall wurde ein 52-Jähriger nachts beworfen.

Mit Flaschen, Eiern und Tomaten wurde der Mann gegen 4.15 Uhr in der Nacht zum Dienstag aus einem Hochhaus in der Eugenstraße beworfen. Der Mann saß bei einem Brunnen. Die Polizei vermutet, dass ein Anwohner ihn für einen Störenfried gehalten hatte, da aus seiner Richtung laute Musik schallte. Der 52-jährige wurde glücklicherweise weder getroffen noch verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten Werfer.

Ein Strafverfahren hat die Polizei gegen einen 35-Jährigen eingeleitet, der am Sonntagnachmittag im Uferbereich für Aufsehen gesorgt hatte. Zeugen hatten die Polizei gerufen, da der Mann herumschrie und mehrere Verkehrszeichen mutwillig beschädigt hatte. Einem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam der verwirrt wirkende 35-Jährige zunächst nach und stieg auf sein Rad. Auf Höhe des Polizeiwagens spuckte er dann gegen die Fahrzeugtüre, geriet daraufhin ins Straucheln und schrammte mit seinem Rad am Streifenwagen entlang. Da er sich auf eine erneute Ansprache unkooperativ verhielt und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Spezialklinik. Noch im Uferpark warf er mit beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich.