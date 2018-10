Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 23.30 und 1.40 Uhr, ein Fenster im Erdgeschoss eines Hotels in der Meersburger Straße in Fischbach mit einem Stein eingeworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, berichtet die Polizei.

Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu informieren.