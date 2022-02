Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Moltkestraße die Motorhaube eines geparkten Skoda beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte eine Flasche gegen das Auto warf. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.