Unbekannter verwüstet Imbiss in Werastraße: 50 000 Euro Schaden

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Mittwoch über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Imbisslokal in der Werastraße eingestiegen. Der Einbrecher hat laut Polizei nicht nur einen größeren Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet, sondern auch sämtliche Räumlichkeiten verwüstet. Dadurch entstand ein Schaden von mehr als 50000 Euro. Der Unbekannte zerschnitt alle Sitzflächen und Lehnen im Gastraum, riss die Deckenlampen herunter, zerschnitt die Kabel aller Elektrogeräte und bespritzte die Wände und Decken der räume mit Farbe.