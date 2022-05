In der Zeit zwischen 14 und 15.20 Uhr ist am Mittwoch ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Haldenweg mit einen geparkten BMW zusammengestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizeibericht anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, unter Telefon 07541 / 70 10 um Hinweise.