Unbekannter stiehlt Wertsachen aus Auto

Ein Unbekannter hat sich am Sonntag zwischen 0 Uhr und 10.15 Uhr an einem in der Margaretenstraße geparkten 1er BMW zu schaffen gemacht. Durch ein laut Polizeibericht nicht vollständig geschlossenes Fahrerfenster öffnete er den Wagen und nahm einen Schlüsselanhänger der Marke „Louis Vuitton“ sowie einen zweistelligen Münzgeldbetrag an sich und flüchtete.

Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07541/7010 um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang eindringlich davon ab, Wertgegenstände für Passanten sichtbar im Auto zurückzulassen. Darüber hinaus sollte das eigene Fahrzeug – auch bei warmen Temperaturen – immer verschlossen abgestellt werden, um Dieben kein leichtes Spiel zu ermöglichen.