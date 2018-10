650 Euro hat ein unbekannter Täter am Montag zwischen 9 und 11.30 Uhr in einer Spielothek in der Rheinstraße gestohlen. Eine 53-jährige Frau hatte die Summe laut Polizeibericht zuvor an einem Geldspielautomaten gewonnen und den Korb mit den Münzen kurz unbeaufsichtigt gelassen. Der Dieb flüchtete mit dem Geld.