Ein unbekannter Täter hat sich am Donnerstag zwischen 6.45 und 13.15 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Oberen Mühlbachstraße verschafft. Wie er ins Haus gelangte, ist noch unklar, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte brach ein Behältnis auf und entwendete daraus Schmuck.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.