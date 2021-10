Unbekannter stiehlt Rucksack

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem Restaurant in der Meistershofener Straße in Friedrichshafen einen schwarzen Rucksack entwendet, teilt die Polizei mit. Nach Angaben des 55-jährigen Opfers befanden sich darin ein Laptop und Kopfhörer im Gesamtwert von etwa 3000 Euro.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.