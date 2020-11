Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 7.45 und 20 Uhr ein Mountainbike, das in der Friedrichstraße auf Höhe der Commerzbank abgestellt war, gestohlen. Das schwarz/blaue Fahrrad der Marke Fuji Nevada 3.0 war vom Besitzer eigenen Angaben zufolge ordnungsgemäß abgeschlossen worden, heißt es in der Mitteilung er Polizei.