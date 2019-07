ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag aus einem Elektronikgeschäft in der Werastraße ein Smartphone von Apple, ein „iPhone XC Max“ in Gold entwendet. Der Mann schaute sich laut Polizeibericht zunächst im Laden um, nahm dann das Demogerät aus dem Aussteller und steckte es in seine Tasche. Danach verließ der Unbekannte das Geschäft in Richtung Stadtbahnhof.

Der Mann hat kurzes graues Haar, ist kräftig gebaut und trug zur Tatzeit eine kurze blaue Jeans, ein graues T-Shirt mit blauen Applikationen sowie graue Turnschuhe.