Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, zwischen 10.15 und 10.45 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Rheinstraße in Friedrichshafen einen Geldbeutel mit rund 180 Euro Bargeld entwendet.

Die Geldbörse lag im Einkaufswagen einer 49-jährigen Kundin. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse unter Einkaufstüten und Waren deponiert und stellte an der Kasse fest, dass der Geldbeutel fehlt, teilt die Polizei mit.