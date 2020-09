Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag Bargeld aus dem Opferstock der St.-Nikolaus-Kirche in der Häfler Altstadt gestohlen. Der Unbekannte fischte laut Polizeibericht offenbar mit einem länglichen Gegenstand, an dessen Ende ein Klebeband angebracht war, Geldscheine aus dem Behältnis.

Der Tatverdächtige ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank. Zur Tatzeit trug er eine Basecap und einen Mundschutz.