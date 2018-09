Ein unbekannter Täter ist am Montag gegen 17.45 Uhr über eine eingeworfene Scheibe in ein Vereinshaus in der Untereschstraße eingestiegen, teilt die Polizei mit. Dort entwendete er aus dem Inneren eine Geldkasse. Wieviel Bargeld sich in der Kasse befand, kann nicht gesagt werden. Sämtliche Räume wurden durch den Unbekannten durchsucht.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, entgegen.