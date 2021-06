Unbekannter sprüht Löschschaum auf Autos

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag zwischen 10.15 und 13 Uhr in einer Tiefgarage in der Konstantin-Schmäh-Straße einen Feuerlöscher abgehängt und damit mehrere Fahrzeuge besprüht.

Der verursachte Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.