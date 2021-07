Unbekannter spricht Kind an

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 13 Uhr einen elfjährigen Jungen in verdächtiger Art und Weise angesprochen. Wie die Polizei berichtet, wartete der Junge an einer Bushaltestelle am Bahnhofplatz, als der Mann seinen Angaben zufolge an ihn herantrat und ihn aufforderte, mitzukommen, da er dann schneller sei. Gleichzeitig habe der Mann den elfJährigen am Arm ergriffen.

Daraufhin habe sich der Junge mit einem Tritt gegen das Schienbein des Unbekannten gewehrt, woraufhin dieser humpelnd in Richtung See davongelaufen sei. Der Mann wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte einen schwarzen Kurzhaarschnitt, sprach Deutsch ohne Akzent, wirkte insgesamt ungepflegt und hielt eine Bierflasche in der Hand. Zur Zeit des Vorfalls trug er eine schwarze Jacke und dunkle Jeans.