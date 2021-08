Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag gegen 2.15 Uhr vor dem Eingang eines Restaurants in der Friedrichstraße inen 25-jährigen Passanten niedergeschlagen. Der als ungefähr 1,75 Meter groß Täter hatte zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart und dunkle kurze Haare. Er schlug mit Fäusten und trat mit Füßen auf den Geschädigten ein, teilt die Polizei mit. Nachdem das Opfer am Boden lag, ging der Täter fußläufig in unbekannte Richtung weiter.