Unbekannter schlägt Kneipengast mit Glas ins Gesicht und flüchtet

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in einer Bar in der Friedrichstraße in Friedrichshafen am Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einem Beteiligten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich ein 53-jähriger Mann und ein Unbekannter zunächst gestritten, wie die Polizei mitteilt.

In der Folge habe das Gegenüber zu einem Glas gegriffen und dieses seinem 53-jährigen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer sei daraufhin geflohen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 53-Jährigen in eine Klinik, heißt es in der Mitteilung weiter.

So wird der Flüchtige beschrieben

Der unbekannte Flüchtige wird als etwa 23 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß beschrieben. Er war mit einer kurzen dunklen Hose sowie einer hellen Jacke bekleidet. Der Polizeiposten Altstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Täter unter Telefon 07541/361420 entgegen.