Unbekannter schlägt in der Friedrichstraße zu

Eine offene Wunde an der Augenbraue erlitt ein 36-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr in der Friedrichstraße, als er von einem unbekannten Täter angegriffen wurde. Der alkoholisierte Geschädigte gab an, in Höhe der Gaststätte Tiffanys von dem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Täter sei anschließend in Richtung Laimgasse geflüchtet.

Personen, die zur fraglichen Zeit den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, bitte beim Polizeirevier Friedrichshafen melden unter Telefon 07541 / 7010.