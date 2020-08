In der Nacht auf Sonntag, etwas um Mitternacht, haben sich in der Montfortstraße zwei Männer gestritten. Im weiteren Verlauf schlug ein der Polizei bislang unbekannter Mann auf den anderen ein und stieß ihn eine Treppe hinab. Der 56-Jährige zog sich hierbei eine stark blutende Wunde am Kopf und mehrere Prellungen am Körper zu. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.