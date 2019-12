Ein unbekannter Täter am Dienstag im Zeitraum zwischen 10 und 15.30 Uhr in der Straße „Am Holderbusch“ an einem Einfamilienhaus zwei Scheiben beschädigt. Gegen eine Terrassentür trat der Unbekannte, eine zweite schlug er ein. Die Polizei geht aufgrund der Beschädigungen davon aus, dass der Täter nicht in das Gebäude eindringen wollte.