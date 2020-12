In Unbekannter – vermutlich ein Lkw-Fahrer – hat in den vergangenen beiden Wochen eine Unfallflucht beim Grenzhof begangen, teilt die Polizei mit. Wie erst jetzt angezeigt wurde, ist der Fahrer wohl beim Wenden in der dortigen Sackgasse gegen einen Betonpfeiler, einen Zaun und ein Tor geprallt. Der Schaden: rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.