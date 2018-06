Nach einem Feueralarm ist die Häfler Feuerwehr Friedrichshafen am Mittwochnachmittag zum Parkhaus am See ausgerückt. Zu tun gab es allerdings wenig. Der Alarm wurde laut Feuerwehr von einem Unbekannten mutwillig ausgelöst. Er schlug die Scheibe eines Feuermelders ein und drückte den Alarmknopf .

Die Feuerwehr, mit 22 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort, sowie Rettungsdienste mussten unverrrichteter Dinge wieder abrücken.