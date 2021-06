Ein bisher unbekannter Fahrer hat am Samstag in der Zeit von 13.40 und 16.40 Uhr einen auf dem Parkplatz des Bodenseecenters abgestellten Daimler-Benz beschädigt.

Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.