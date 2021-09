Unbekannter fährt Mercedes an

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat bereits am vergangenen Mittwoch zwischen 6.15 und 16 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Waggershauser Straße Beschädigungen an einem geparkten Mercedes hinterlassen. Laut Polizei richtete er einen Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro an. Den Unfallspuren zufolge dürfte das Verursacherfahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit rot lackiert sein. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Fahrerflüchtigen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.