Ein bislang unbekannter Autofharer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Mittwochabend ein in der Charlottenstraße in Friedrichshafen vor einem Reisebüro geparktes Auto angefahren. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 1200 Euro. Man fand rote Lackspuren am Unfallort, die wohl vom Verursacher stammen.