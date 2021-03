Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07541 / 70 10.

Zeugen sucht die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag in der Hyllerstraße von der Fahrbahn abkam, dabei eine Gartenmauer touchierte und anschließend flüchtete. Durch die Kollision riss ein Granitstein aus der Verankerung, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstan, so die Polizei.