Ein unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Wochenende einen im Kastanienweg in Friedrichshafen geparkten BMW touchiert, teilt die Polizei mit. Da der Unfallverursacher danach einfach wegfuhr, ohne sich um dem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht.