Ein Unbekannter hat am Mittwoch kurz vor 10 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters einen geparkten Renault Kangoo angefahren. Anschließend fuhr er davon,w ie die Polizei mitteilt. Der Unfallverursacher, der mit einem Skoda unterwegs war, verursachte an dem Renault einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und ließ den Besitzer des Renaults ausrufen. Dieser verständigte die Polizei.