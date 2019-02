Bei einem Verkehrsunfall am Montag zwischen 7.30 und 19.15 Uhr auf dem Parkdeck 4C in einem Parkhaus in der Paulinenstraße ist ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte laut Polizeibericht beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Renault Twingo und verließ unerlaubt die Unfallstelle.