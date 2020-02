Ein vermutlich blaues Fahrzeug hat am Freitag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ehlersstraße in Friedrichshafen ein anderes Auto gestreift. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, fuhr der Verursacher anschließend weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 2000 Euro zu kümmern.

Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10 in Verbindung setzen.