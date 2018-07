Im Parkhaus der ZF in der Leutholdstraße wurde am Mittwoch in der Zeit von 8.30 bis 16.10 Uhr ein Pkw Audi Q 5 beschädigt. Der Pkw, der auf der 5. Ebene geparkt war, wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken hinteren Seite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/701-0 entgegen.