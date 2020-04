Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag zwischen 6.45 und 15.30 Uhr in der Robert-Koch-Straße, auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 1, einen geparkten Hyundai angefahren und hinten recht beschädigt. Laut Polizei entstand an dem Auto ein Schaden von rund 2500 Euro.