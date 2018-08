Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Samstag zwischen 20 und 22.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Meistershofener Straße gegen ein dort abgestelltes Auto der Marke BMW gestoßen. Der Verursacher heftete laut Polizeibericht einen Notizzettel an die Windschutzscheibe des beschädigten Autos und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Halter des BMW konnte an seinem geparkten Auto einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro feststellen. Der vom Regen durchnässte Notizzettel an der Windschutzscheibe war allerdings nicht mehr lesbar. Nun hofft die Polizei darauf, dass der Unbekannte sich meldet.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, in Verbindung zu setzen.