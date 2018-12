Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch zwischen 12.30 und 19.30 Uhr in der Katharinenstraße in Friedrichshafen ein geparktes Auto angefahren. Der Schaden: rund 3000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.